Ko po neusmiljeni statistiki človekovo življenje že doseže vrhunec in posameznika čaka le še bolj ali manj zabaven sestop, mnogi svoj rojstni dan najraje zamolčijo. Nekateri pa v njem le najdejo razlog za druženje in tako sem dobila prijateljsko vabilo, da komaj verjetnih 58 let praznujemo skupaj. Še več: gremo v Halo Tivoli na koncert tribute benda Brit Floyd.

Pravijo, da nikoli ni prepozno za nova doživetja, in prvi obisk koncerta »posnemovalcev« sodi prav v to kategorijo. Kaj pričakovati od večera, na katerem neznanci zgolj poustvarjajo vrhunsko glasbo legendarnih Pink Floydov? Kakor koli obrneš, dejstvo je, da gre le za nadomestek, imitacijo, posnemanje, ki pa skuša ponuditi kar najbolj verodostojno doživetje. Po drugi strani je to edina možnost, da izjemne komade vsaj enkrat slišiš v živo, pa čeprav jih ne izvajajo Roger Waters, David Gilmour, Nick Manson in drugi.

Že kmalu je postalo jasno, da fantje in dekleta (v vlogi spremljevalnih vokalov) svoj posel jemljejo zelo profesionalno in da so na visoki ravni ne le glasbeno, ampak tudi kar se tiče prepoznavne ikonografije in svetlobnih učinkov. Če si zatisnil oči, si se zlahka vrnil v mladost, v svojo sobo, kjer so do tebe priplavali večni komadi z njihovih albumov Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, Animals ...

Celo poznavalci, ki zmorejo njihove albume našteti po letnicah nastanka in znajo večino besedil na pamet, so ob koncu večera lahko le zadovoljno prikimali. Mladini, vajeni popreproščenih skladb, pa se je razkril nov svet. Tribute skupine obstajajo že desetletja, a Brit Floyd so od ustanovitve leta 2011 v Liverpoolu postali poseben fenomen. Nastopajo na uglednih prizoriščih po vsem svetu, celo v londonski dvorani Royal Albert Hall, in tudi v Ljubljani imajo svoj krog občudovalcev. Morda res drži, da so največja svetovna rock tribute zasedba.

Zato stran s predsodki, tako ali tako je vse, kar se dogaja na odru, iluzija. Ta večer pa je ponudil celo več, iluzijo na kvadrat.