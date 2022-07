Popolnoma odklopljeni

Družbena omrežja so v teh dneh polna fotografij čudovitih počitniških krajev. Nasmejani ljudje, sanjavi sončni zahodi, slastna mediteranska hrana in dišeče vino kličejo po všečkih. Telefone, ki še zdaleč niso le naprave za klice in sporočila, imamo s sabo vsepovsod. Da vsemu svetu ves čas sporočamo, kje smo in kaj počnemo. Je to še dopust?

Na spletni strani safe.si, gre za točko ozaveščanja o varni uporabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje, opozarjajo, da naj bo mobilni telefon »le orodje v življenju posameznika in naj ne obvladuje življenja. Najboljši znak, da nismo zasvojeni z mobilnim telefonom, je, da ga lahko brez težav odložimo za nekaj ur in pozabimo nanj.« Kaj pa nekaj dni?

Ko smo bili na dopustu, kjer telefon uporabljam kvečjemu za fotografije, si ga je »izposodil« sin. Misleč, da nimam nobene kode, ker še nikoli ni videl, da bi mi telefon ugasnil zaradi prazne baterije, je kar nekaj odtipkal. Trikrat. Telefon se je tako že v začetku dopusta zaklenil, ker kode puk pač ne nosim s sabo. In tako sem bila odrezana od spleta in digitalnega sveta več dni.

Pokazalo se je, da je bil odklop koristen in nujen. Najtežje si je bilo priznati, da nisem tako odporna na digitalne čare, kot sem mislila. Da bi bila bolj pomirjena, če bi bila dosegljiva, četudi telefona ne bi uporabljala. Rezultat? Prebrala sem največ knjig doslej, otrok nisem gnjavila s fotografiranjem, priznam pa, da sem si po nekaj dnevih abstinence izposodila možev telefon, da sem prebrala novice.

Starši otrokom večkrat razlagamo, kako ne smejo preveč buljiti v zaslon, jim mogoče telefon tudi vzamemo. Nujno bi ga kdaj moral kdo vzeti tudi nam, če si ga ne znamo zakleniti sami. Ker nihče ne bo manj nasmejan, noben sončni zahod manj sanjav, hrana in vino pa nič manj okusna, če vsega tega ne bo na objavljeni fotografiji.