Pozabljeni zakladi

Razprodaje so še v teku, nakupovalno košarico je mogoče napolniti tudi med nespečnostjo ob 3. uri zjutraj, a dejstva so neizprosna. »Tisti, ki ne popravljajo oblačil, jih ne perejo pri nižjih temperaturah ali kupujejo rabljenih, se morajo omejiti na pet novih kosov na leto, kar je v skladu s cilji 1,5 stopinje Celzija,« navaja poročilo ekološko in pravično usmerjenega mislišča Hot or Cool Institute. Po nekaterih podatkih naj bi modna industrija že do leta 2030 podvojila emisije.

Kot pišejo v Guardianu, kjer pogosto delijo nasvete, kako se oblačiti bolj trajnostno, je pet kosov na leto radikalen, a dosegljiv cilj. Še prinaša užitek, a zahteva temeljit premislek. Avtorici članka, britanski urednici Tiffanie Darke, je pravilo v zadnjem letu prineslo več veselja kot kdaj prej; oblačila si je izposodila, jih dala popraviti, jih zamenjala, predvsem pa je v omari našla veliko nerabljenih zakladov; bolj je sledila tudi osebnemu slogu.

Po objavi na omrežjih so se ji pridružile sledilke in začela so deževati še druga spoznanja. Da se obrestuje nakup strojčka za odstranjevanje kosmov s pletenin in da pravilo petih odpravi zasvojenost, kar vodi v bolj premišljen nakup. Da je mogoče črna sprana oblačila ponovno pobarvati, predvsem pa da kaže vzljubiti oblačila, ki so že v omari.

Štiridesetletnica iz Cotswoldsa po zavezi petim kosom obiskuje menjalnice oblačil, kdaj zaide celo v moževo omaro. Morala se je izogibati nakupovalnim ulicam, najhuje je bilo premagati željo, da bi oblekla kaj novega. Lastnica otroške znamke iz Leicestershira je en mesec razmišljala, preden se je odločila, je pa bilo težko brez dopaminskega odmerka, ki ga je prinašalo brezglavo nakupovanje pri Zari.

Karierna trenerka iz Londona si je vsakič postavila kup vprašanj: ima že kaj podobnega, s čim bo kombinirala, ali se bo ujemalo z več oblačili, ali je to kos, ki bi si ga kazalo izposoditi? »Preglejte garderobo, ugotovite, kaj manjka. Sama sem ugotovila, da si pri 15 črnih hlačah res ne morem kupiti še enih do konca življenja.«