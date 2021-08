Pozitivci vseh dežel

Zagotovo poznate ljudi, ki so ves čas nasmejani. Ne govorim o optimistih, ki imajo vedno napol polne kozarce, ampak o posebni vrsti ljudi, ki kljub precej nenaklonjenim časom rastejo kot gobe po dežju. Vstanejo z levo nogo, potem ugotovijo, da jim je zmanjkalo kave, na poti do službe jih zmoči dež, pa vseeno pridejo na delo z nasmehom do ušes. Narejenim nasmehom.



Prijatelj mi je povedal, da so v službi razpravljali o organizaciji dela, zaradi novih razmer so prišli do precej resnih ovir, in medtem ko so tuhtali, kako zadevo rešiti, je eden izmed sodelavcev pogledal vse naokoli in dahnil: »Kako ste vsi danes lepi!« Mene bi kap. Pa ne zaradi komplimenta.



Zanimivo je, da »pozitivci« dvigajo pritisk veliko ljudem. Medtem ko nas optimisti lahko resnično dvignejo, narejeni nasmehi mrazijo. Ampak kako jih ločiti? Kako vedeti, ali je človeku res dovolj že sončen dan, da je navdušen, kot bi na tešče spil liter vina ali zaužil še kaj drugega, ali je njegov nasmeh ob sončnem dnevu narejen? Kako prepoznati pravega navdihujočega optimista na eni in pozitivca na drugi strani?



Odgovora nimamo. Zanašajte se na svoj čut. Dober signal so navdihujoči citati, ki jih nekateri objavljajo na družbenih omrežjih. Običajno se jih tisti, ki jih objavljajo, ne držijo, se pa s tem dvigajo. Za čas, ko si bo treba nadeti jekleni nasmešek.



V bistvu občudujem te ljudi, ki so sposobni tako potlačiti čustva in se smejati ter se delati, da ni nobenih težav. Še bolj jih občudujem, ko razlagajo, da so se sami odločili, da bodo nasmejani, saj so potem dejansko boljše volje.



Vendarle pa se lahko od njih nekaj naučimo. Da se je treba smejati, toda ne vedno in povsod ter ne za vsako ceno. Iskreno in iz srca. Morda pa se lahko danes nasmejete vašemu najbližjemu pozitivcu. Ali se smejete z njim.

