Predpoletne zahteve

Znanilci poletja niso le čedalje toplejši in daljši dnevi, ampak predvsem (in vsako leto bolj intenzivno) oglasi za hujšanje. Če ste talec kakšnega družbenega omrežja in če ste kadarkoli (morda tudi po nesreči) kliknili na katerega od teh oglasov, jih lahko v teh dneh ves čas gledate. Eni preračunavajo kalorije, drugi obljubljajo čudežno vadbo, s katero boste v petnajstih minutah na dan in v enem mesecu pridelali takšne trebušne mišice, da jih boste lahko uporabili namesto ribežna, tretji pa ponujajo praške, ki jih malodane le pogledaš in salo na trebuhu izgine.

Vsi vemo, da je resnica precej drugačna. Tiste brhke mladenke, moških je precej manj, kot da oni ne bi potrebovali hujšanja, so večinoma retuširane. Bog ve, kakšne so v resnici! Vendarle pa so verjetno vseeno bolj brhke od nas na drugi strani, ki vemo, da se problema obročev okoli trebuha ne moremo lotiti maja, še manj junija. Pa da nam praški ne bodo prinesli mišic in da kokice ob gledanju filma ne prispevajo k izklesanemu telesu.

Teorija je jasna. Praksa običajno malo šepa, začenši z urnikom. Vse si začrtaš, pa tako rekoč vsak dan kaj pride vmes. Včasih služba, največkrat pa družinske obveznosti. Več ko je družinskih članov, več je možnosti, da se bo zgodilo nekaj, kar bo prekinilo dobre namene o vadbi. Ker se ne znamo ustaviti. Verjetno je prav to najpomembnejši del »hujšanja«, ki je lahko tudi kaj drugega. Lahko je le čas, ki si ga načrtno vzameš zase. Izklopiš telefon in pozabiš na vse. Se umiriš in nehaš divjati.

Zato so taki poskusi, ko se človek odloči, da bo nekaj naredil zase, dobrodošli. Morda čez mesec dni ne bo glavni igralec v Obalni straži, zagotovo pa ga bo manj bolel križ. Je pa tudi pri tem nujna zmernost. Kaj ti pomaga krasno poletno telo, če boš zaradi izgorelosti namesto na plaži ležal v postelji.