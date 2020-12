Recept za notranji mir

»Po najinem mnenju gre za eno najmočnejših sporočil. Alternativa nasilju je,« jeodgovoril novinarjem, ki so mu, medtem ko sta zmedene tedne preživljala med javno manifestacijo v zakonski postelji, postavljali vprašanja o novem komadu in smiselnosti njunega početja. Ležanja v postelji namreč. »Želiva reči le, da dajte miru priložnost.«Menda je besedna zveza iz naslova ene najprepoznavnejših skladb o miru legendarnemu beatlu prišla na misel čisto spontano. Z Yoko sta imela sicer najmanj en dober vzrok za protest. Vietnamska vojna je na drugem koncu sveta zahtevala srhljiv davek tako med domačini kot ameriškimi vojaki. Politikov to ni preveč motilo, glasbeni par pač.Protestirala sta tako, da sta ves dan ostala v postelji, soj medijskih luči pa ju je osvetljeval. Močno. Belo odejo, kot oglje črne lase tiste, ki naj bi zakrivila razpad zasedbe The Beatles. Dajte miru priložnost. Ponavljajte si frazo toliko časa, da bo vinilna plošča začela zavijati, si je najbrž takrat želel John. Dajte miru priložnost. Vrtite si pesem tako dolgo, da bo zgoščenka začela preskakovati, si še zmeraj želimo idealisti.Devetega oktobra je minilo 80 let od rojstva človeka, ki je tudi s tem glasbenim hitom skočil v nesmrtnost, danes zaznamujemo 40. obletnico njegove prezgodnje smrti. Lennon, glasnik miru, avtor nepozabnih stihov., njegov krvnik, si je bolj kot miru želel slavo. Kako se je to končalo, vemo vsi.Medtem ko si že petič vrtim Lennonovo skladbo in nespretno lovim visoke tone, razmišljam, da si najmanj enako močno kot svetovni mir želim svojega lastnega, notranjega. Čista utvara bi bila verjeti, da mi bo ena rima vse to prinesla, škodi pa ne. Karaoke na varnem med štirimi stenami, kjer me lahko slišijo le domači mačkoni in mimoidoča lisička, so v teh tednih in mesecih prava uteha.