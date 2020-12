S humorjem do razuma

Prijatelj, moj nekdanji sodelavec, je eden tistih mojstrov, ki imajo za vsako situacijo pripravljenih nešteto šal, in jih tudi nesebično deli. Čeprav je bil kdaj čas na videz neprimeren zanje, se je vedno izkazalo, da so bile šale za duševno zdravje vseh navzočih nujne.Gre za ljudi, ki na svet gledajo drugače. Ne nujno manj resno, še zdaleč ne gre nujno za pozitivce, za katere je kozarec vedno poln. Gre za pametne ljudi, ki se znajo okoliščinam, ki jih ne morejo spremeniti, tudi nasmejati. Pa čeprav kislo. Take ljudi letos še bolj potrebujemo. Težava, ki je zadnje čase bolj očitna, je le, da jih nekateri dejansko ne razumejo. Branje komentarjev na družbenih omrežjih kaže prav to. Za nekatere je ironija preprosto pretežka, še navadne otroške šale jim delajo preglavice.Lahko bi se zgražali nad nerazumevanjem sveta in letom 2020, aje vzel tipkovnico v svoje roke. Najprej se je na facebooku včlanil v skupino Ravna zemlja in se javil, da bi bil njen administrator. Prva stvar, ki jo je kot administrator naredil, je bila, da je skupino preimenoval v Okrogla zemlja. Potem je pustil sporočilo: »Ne vem, kako naj vam to povem na najmanj boleč način, ampak Zemlja ni ravna.« Imena ne morejo spremeniti še skoraj ves mesec, pisali so celo Marku Zuckerbergu, a Zemlja, tudi v tej skupini, ostaja okrogla.Mustafa je nasmejal celotno regijo. Člani skupine se seveda niso smejali. Če bi poslušali Radio Ga Ga, bi verjetno citirali petkovo izjavo tamkajšnjega Zdravka Počivalška: »Smeh je pol zdravja, vi humoristi pa niste čisto nič smešni.« In smo se spet smejali. Prav to potrebujemo. Zdrav humor, četudi ga nekateri ne razumejo. Ker ga nekateri nikoli ne bodo, mi pa bomo ohranili razum. Zato bi se morali vsem, ki nam pomagajo čez božični val, zahvaliti vsaj tako kot zdravstvenim delavcem. No, preleta letal morda ne potrebujejo.