Sosedo so odpeljali v bolnišnico. Pred dvema dnevoma. Končno se je nekdo zganil. S sosedo imamo dober odnos. Z njenimi starši so imeli dobre odnose že ženini starši, ki so bili v dobrih odnosih, dokler so bili še živi. Niso si vsi sosedje kot pes in mačka.

Mlajša upokojenka je bila v glavnem vitalna in aktivna do konca maja. Potem si je zvila nogo, obtičala je na domačem kavču in izkazalo se je, da z njenim zdravjem ni vse tako, kot bi moralo biti. Ker se sama težje znajde in ker se je v tem sistemu nasploh težko znajti, ji je moja boljša polovica skušala pomagati.

Klicala je sestro v zdravstveni dom, klicala ortopede, znance, zveze, jo spodbujala, ji dajala nasvete ...Enkrat jo je sama odpeljala v bolnišnico na pregled, in spet telefonarila, ubrala vse mogoče poti, opozarjala poklicane, da ji je treba pomagati, saj je skoraj nepokretna ... Zaman. Šele pred nekaj dnevi so le prišli do nje, ji vzeli kri in kmalu ugotovili, da je gospa res za bolnišnico. Trajalo je tri mesece.

Nič ne zaležejo siceršnji dosežki slovenske medicine. Nekaj res ni v redu v tem zdravstvu. Tudi zaradi takega primera z največjo mero dvoma in zadržanosti vsak večer poslušam prazne obljube in tvezenja politikov, kako vse bodo ukrepali in kako bo kmalu vse lepo in prav. Tisti, ki naj bi skrbeli za to zdravstvo, in tudi njihovi kritiki, ki zmerjajo zdravnike z žabami, ti pa si drznejo prevzemati neverjetno breme in odgovornost. Vse to seveda ni od včeraj, niti od predlani. Zato dvomim o učinkovitosti političnih besed.

Soseda je lepo skrbela za velik vrt, za cvetje in svoje živali. Zdaj je vrt zaraščen, hiša prazna, bolezen ji obrača življenje. Prej ali slej se bo odselila. Zgodi se v eni sami noči, tako kot se od nas odselita poletje in vročina. Pride deževje, mraz, dolgčas. In nov sosed. Težko bo nadomestil sosedo, takšno kot iz starih časov.