Mama si je kupila pametni telefon. Bila je zadnja Slovenka, ki je vztrajala pri miniaturnem mobitelu na tipke, in v primerjavi z njim je bila plastična igračka njenega vnuka vrhunec tehnologije. Trenutno še ne zna pogledati sporočil, oglasiti se ji uspe v vsakem drugem poskusu, a napreduje.

Včasih se pošalim na njen račun, a se zavedam, da tudi sama sodim v kategorijo dinozavrov ter da me moja otroka na tem področju močno prekašata. Zadnjič sem dobila kronski dokaz.

Na trebuhu se mi je naredil sumljiv rdeč flek. Ker je sezona klopov v polnem zamahu, sem takoj pomislila na boreliozo, in ker smo s pandemijo covida dobili tudi novo vejo medicine, telemedicino, sem osebnemu zdravniku poslala fotografijo svojega trebuha.

Mimogrede, ta še ni pripravljen na poletje, v resnici sem že obupala, da se bom obtesala do sezone kopalk, in nameravam začeti resno garati za poletje 2026. Čez kakšno uro sem od zdravnika dobila odgovor, da flek ni videti kot borelioza, naj ga pa spremljam. Oddahnila sem si, skuhala kavo in se usedla na teraso – ter začela brskati po facebooku.

Ne vem natančno, kaj se je zgodilo potem, a naslednje jutro sem – prav tako ob kavi – na facebooku med tako imenovanimi storyji zagledala fotografijo svojega razgaljenega trebuha z rdečim flekom. V paniki sem najprej otrpnila, nato pa deset minut neuspešno iskala, kako naj hudiča izbrišem. Ni mi uspelo, vse, kar sem lahko naredila, je bilo, da sem v nastavitvah odkljukala vse druge možnosti in si ga lahko ogleduje samo še moja najboljša prijateljica.

Tolažila sem se, da sem ga pokronala zvečer, da mojega »premoženja«, ki je med zimo malce naraslo, ni nihče videl, a glej ga, zlomka, izpisalo se je, da ima moja »zgodba« 126 ogledov. Najstnica, ki je zjutraj vpila name, da sem tehnološka babica in delam sramoto vsej družini, ni pomagala. Takrat sem si prisegla: nikoli več se ne bom norčevala iz lastne matere.