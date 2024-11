Iz škatle spominov je priplesala razglednica, na kateri piše LOVE z letnico mojega rojstva, ki sem si jo pred leti kupila v Marakešu v muzejski vili Le Jardin Majorelle s čarobnim vrtom, legendarnega Yvesa Saint Laurenta. Modni velikan je od leta 1970 vsako leto narisal po eno podobo s pomočjo kolaža, risb in gvaša.

Glavni motiv vsake razglednice je bila beseda LOVE (ljubezen), vkomponirana v silhuete in odtenke njemu tako ljubega Maroka. Ljubeznive živobarvne kartice je pošiljal vsem, ki so mu kaj pomenili. Ki jih je imel rad. Svojcem, prijateljem, sodelavcem, klientom, vse do svoje smrti leta 2008.

Po naravi precej depresiven mož, ki se je skrival za debelimi črnimi očali in skoraj ni stopil na ulico, pa se je znal še kako zelo postaviti nanjo s svojo edinstveno modo. Yves Saint Laurent je potrjeval, kako zelo ga je strah življenja okoli sebe, a je bil na modni sceni bolj drzen in domiseln kot kdorkoli. Veljal je za skrajno delikatnega in ljubeznivega do vseh, od zadnje šivilje do zvezdniške igralke Catherine Deneuve. Zanj ni bilo elegance brez elegance srca. Bil je – čeprav je imel raje moške – zaljubljen v ženske in je rad poudaril: »Nič ni lepšega kot golo telo in najlepše oblačilo za ženske je objem moškega, ki ga ljubi. Za tiste, ki nimajo te sreče, sem tu jaz.«

»Kdor je kdaj videl katero izmed kolekcij Yvesa Saint Laurenta, ve, da ne gre samo za modo, ampak za svet kulture, slikarstva, literature in filma,« je nekoč zapisal Pierre Bergé, njegov partner, njegova velika ljubezen, ključni človek v njegovem življenju.

Modni kreator s tremi inicialkami, YSL, navdihuje mnogo let po svojem odhodu in zagotovo za vedno. Naj tudi nas, že danes, spodbudi k drobnim gestam, k tistim, ki pravijo: »Tukaj sem.« Da je treba poslati voščilnico. Tisto pravo, lastnoročno napisano. Nekomu, ki ga imamo radi.