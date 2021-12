Venera, Mars in vsi drugi

Predlagam, da ob koncu leta ne rečemo nič o tem, kako zanič je bilo in kako komaj čakamo, da mine. Lani smo pljuvali po 2020, vnaprej slavili in se veselili 2021, na koncu pa dobili dodatno popran repete. Zato zvezdne karte svetujejo previdnost, zadržanost, neodločenost, vdanost v usodo, pripravljenost na vse ... Tako bomo bolj presenečeni nad tem, kaj nam za 2022 skuha sončna čreda.

Prvo zvezdno pravilo pravi, da bo napredek v novem letu odvisen od tega, koliko smo sami pripravljeni sprejeti spremembe in nove ideje ter jih spustiti v življenje. Planeti nas prepričujejo: Naj vaši cilji ne bodo previsoki in nerealni. Še posebno tisti, ki ste v zvezah, se morate sprijazniti, da ni nujno vedno vse po vaše.

Samskim Venera obeta (samo obeta) novo ljubezen. Vendar morajo biti pozorni na zdravje reproduktivnega sistema, ki se začne v glavi.

Pri zdravju bo vse odvisno od preventive in rednih zdravniških pregledov. Merkur svetuje cepljenje, pa čeprav z doma narejenim cepivom, toda zanj ne boste dobili potrdila C. V kratkem se bo pojavila želja po dieti, športu in opustitvi slabih navad. Postopoma bo treba začeti omejevati hrano in povečati telesno aktivnost. Že pred prazniki bo, tako kažejo planeti in policijske akcije, pomembno opustiti alkohol.

Glede posla, denarja in potovanj so planeti še dvoumni. Samo najbolj trdoživi, pripravljeni na delo podnevi in ponoči, boste lahko hitro zaslužili. Drugim pa zvezde priporočajo, naj zelo pozorno izračunajo svoje kreditne sposobnosti, preden zaprosijo za bančni kredit.

Saturn obljublja, da bo en virus 22. 02. 2022 zjutraj nekaj po drugi uri izzvenel.

Mars in Jupiter odsvetujeta velika volilno-karierna pričakovanja, saj bo glede tega prihodnje leto preteklo največ krvi, potu in solz. In še en nasvet: nikar ne raziskujte samo Venere, Jupitra, Saturna in Marsa. Najbolj usoden planet za vse je ta, ki ga najslabše vidite: ker je preblizu in prevelik, da bi ga uzrli.