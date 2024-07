Vesolje v Dnevni sobi

In potem tistim, ki ostanemo v mestu, ostanejo zatočišča. Že nekaj časa živim v tistem delu Ljubljane, v katerem se vsak dan na poti do službe sprehodim mimo barčkov Living room, Vesolje, na koncu La vie ...

Vsakič, ko grem mimo, za mizicami v senci dreves sedi vsaj nekaj oseb, ki se jih razveselim ..., a se uspešno upiram skušnjavi. Tokrat se nisem upirala, prisedla sem na kavo k filozofu Janu Ciglenečkemu, ki je z mlajšim kolegom, zgodovinarjem Žigo Smoličem, skočil na kavo z bližnje Filozofske fakultete. Prisedla sem torej, »samo za pol urce«, nič hudega sluteč, da se bo to odvilo v enega od bolj nenavadnih popoldnevov v tem začetku poletja.

V Vesolju so se za našo mizo zgrinjali planeti in kometi, najprej je mimo v zloščenih Pradinih čevljih in beli opravi, kot mladenič, prihitel Sašo Jerše, prodekan na FF ... Pridružil se je psihiater Borut Škodlar, ki je prišel s sprejemcev na bližnji AGRFT, režiserja Jernej Lorenci in Matjaž Zupančič sta se po sprejemcih usedla za sosednjo mizo, nato je svojega maca zaprl še Boštjan Narat, stalni gost, in primaknil svoj stol k omizju.

In za mizo v Vesolju so se razprle asociativne mreže in zgodbe od koptskega Egipta, od svetega grala, od deklaracije človekovih pravic do Da Vincijevega Janeza Krstnika, ki nam je vsem za omizjem bolj vznemiril domišljijo kot Mona Liza, do Macbetha, teze iz njegove zadnje knjige Angelus Novus. Šlo je eno popoldne, čudno zmešano, polno asociacij, v katerem so si zgodbe podajale roke in so se rodile nove.

In potem sem si rekla: c'est​ la vie. Ne le v tistih kavarnah Pariza »iz drugih časov«, o katerih so se pisale pesmi in romani, ne, tudi zdaj in tukaj, v tem mestu obstajajo kavarne, prostori, ki so magnet za posebne duše. Tisti bari, ki so bistveni prostori življenja skupnosti, kot je napisal Boštjan Narat za Večer, in njegova kolumna visi uokvirjena na častnem mestu v Vesolju.