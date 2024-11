Vozni park, da bi ga človek vikal, ustavi pa se pri knjigah

Ena od največjih prednosti redne zaposlitve oziroma rednih finančnih dohodkov je zame dejstvo, da lahko kupujem knjige, kadar mi srce poželi. Ko sem bila mlajša z nestabilnimi zaposlitvami ter nizko plačo, so imeli seveda prednost pred knjigami plačilo položnic, nakupi hrane in higienskih potrebščin ter servis avtomobila.

To zadnje mi še danes vsakič po malem zlomi srce, saj mi avto predstavlja enega od najbolj nepotrebnih stroškov, a je hkrati nujno zlo.

Knjige so nekaj drugega.

Še več zanimivih prispevkov iz rubrike Dobro jutro si lahko preberete tu.

Če bi imela ogromno prostora, bi od vrha do tal vsega zapolnila s knjigami. Kar vidim se, kako pozimi ždim v mehkem fotelju s skodelico kave v roki in se potapljam v nov roman. Neprijetno me je presenetil podatek iz raziskave Knjiga in bralci, da so se domače knjižnice v zadnjem desetletju opazno zmanjšale. Čehi, ki so po prihodkih primerljivi s Slovenijo, imajo v povprečju dvakrat več knjig v domači knjižnici kot mi. Čedalje več ljudi bere angleške knjige.

Še ena plat omenjene raziskave mi je bila zanimiva in sem zaradi nje tudi začela pisati te vrstice – največ knjig kupijo posamezniki med 18. in 24. letom starosti, čeprav so starejši od 50 let finančno bolje preskrbljeni. To me je razžalostilo.

Na cesti vsak dan gledam ogromne avtomobile, vozni park Slovencev je, da bi ga človek vikal, ustavi pa se pri knjigah. Jih niti ne beremo niti ne kupujemo in ne podpiramo majhnih domačih založb.

Vem, da ne smem soditi po sebi – vsem pač ne ustreza hobi, ki je meni med najljubšimi. Razmišljam pa, kje bomo čez 50 let, ko ne bo več kritičnega mišljenja, ko bo najbrž le nekaj ljudi še znalo pisati v pravilni slovenščini in bo glasno tekoče branje znanstvena fantastika.

Znova opominjam, da se jutri začenja Slovenski knjižni sejem. Knjige bodo tam na voljo s popusti, srečati se bo mogoče z avtorji, prisluhniti (knjižnim) pogovorom. Dvignimo žalostno povprečje kupljenih in prebranih knjig. Morda se bo prihodnost za hip zazdela svetlejša.