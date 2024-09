Vrnitev v orbito

Znana je odločitev Nase, kako in kdaj naj se vrneta na Zemljo astronavta Butch Wilmore in Suni Williams (slovenskega rodu), ki sta na Mednarodno vesoljsko postajo odpotovala v začetku junija, a so se pojavile težave z njunim prevoznim sredstvom, Boeingovim starlinerjem.

V vesolju bi morala ostati le nekaj dni, vrnitev pa je zdaj načrtovana februarja prihodnje leto, ponju bodo te dni izstrelili plovilo dragon.

Skoraj sočasno se je v ljubljanskih Stožicah zgodila spektakularna Noč zmaja, ki je minila v znamenju slovesa od izjemne športne poti zlatega košarkarskega kapetana Gorana Dragića, čigar vzdevek je bil – zaradi mogočnosti – zmaj.

Zmaj je tudi simbol naše prestolnice, najlepšega mesta na svetu, Ljubljane. Obenem se ob vsem spomnim tudi na hokejske tivolske zmaje iz 90. let, pustolovsko tv-serijo, ki sem jo rada gledala v otroštvu, Odprava Zelenega zmaja ter na lik iz kultne lutkovne predstave Žogice marogice, Zmaja Tolovaja.

Nazaj na začetek. V vesolje. Ki nam gotovo ves čas kaj sporoča. Nas preplavlja z znamenji. Namiguje, naj prepoznamo signale. Tudi za naključja, ki to v resnici niso. Bodimo pozorni vsak dan posebej. Na primer, ko opazujemo oblake, pa tudi na naše sanje. Če se nam, denimo, med spanjem prikazuje zmaj, ki ponazarja moč, pogum in veličino, to pomeni srečo, modrost in dolgoživost ter simbolizira premagovanje ovir itn.

In še vesoljski sklep: »Tale je pa videti, kot da se počasi vrača v orbito,« sem zadnjič pri kavi ujela, priznam, posrečeno in duhovito, opazko gospe pri sosednji mizi. Namenjena je bila mimoidoči, ne več najmlajši gospodični, ki si je – najverjetneje nehote – privoščila preveč zaviralcev gub na obrazu … Smeh sem zadušila z žvečilnim gumijem, verjemite ali ne, zelenim orbitom.