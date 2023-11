Z mojega e-vrta

Te dni mi je Živa Š. poslala mejl. Zadeva: Za znoret, spet imam korono. Zaskrbelo me je. Sicer nisem vedela, kam bi jo dala, a to, da pozabljam imena, ni nič novega. Tale Živa me očitno pozna. Kar vsakomur človek tudi ne razlaga o svoji bolezni. Ne rečem, če bi mi pisala kakšna Venus Li ali Raina Lu. Njunih mejlov ne bi odprla. Živinega pa sem. Da ne ve, kje in od koga je staknila korono, da ima vročino, da jo vse boli, mi je zaupala. A da računa tudi, da bo »preživela«. Podrsam na konec mejla, da bi našla njen gsm in jo poklicala. Najbrž je v izolaciji, zaprta med štirimi stenami, sama … Toda namesto telefonske številke najdem link na naročilo »posebnih bonbončkov«! Z vitaminom D3, pravzaprav, proti koroni …

Nakar me v nekaj dneh nagovori še Sandra J. Pridem z vrta in me pričaka njen mejl Poglej, kakšne nohte imam zdaj. Vraga, tudi moji so umazani, dva polomljena, en načet. Še ena reva, ki se je mučila po vrtu, si mislim. In odprem mejl. Sandra mi ponuja čisti morski kolagen. Če bi me ženski prepričali, bi bila v minuti ob 45 evrov, izračunam.

Dovolj, da se odločim za nekoliko daljši sprehod po svojem elektronskem vrtu. Tam mi Anže Z. sporoča Noge mi ne smrdijo več, Žiga V. me sprašuje Te stalno muči lakota in požrešnost?, nakar me še Jadranka K. nesramno nagovori Hej, stara, si za kakšno kavo? Ha, še dolgo ne bom, rečem trdno odločena, da mene na takšne limanice ne bodo več ujeli. Pa naj imajo še tako lepa slovanska imena! Nakar pozvoni telefon. Prijateljica se pritoži: »Ne poznaš me več.« ??!! »Z novega mejla, stara, sem ti poslala vabilo na kavo …«

In sem za vsak primer spet »prekopala« ves e-vrtiček z bonbončki za korono vred, nikotinskimi obliži in vztrajala celo do konca sporočila, v katerem mi Anže Z. razlaga, kako je kljub temu, da se je vsak dan tuširal, ves čas vohal svoje noge, njegova žena pa še bolj, dokler si ni na podplate nalepil obližev. Za samo 25 evrov, če imam morda »podobne težave« …