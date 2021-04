Zapravi, česar nimaš

Kaj bi naredil, če bi na lotu zadel deset milijonov evrov? Na to vprašanje že dolgo iščem čim bolj butast odgovor. Če tega denarja že nikoli ne bom videl, ga lahko vsaj potrošim na ekstremno butast način.



Eno od številnih krasnih idej na to temo sem dobil pred leti, ko smo plačevali cestnino še z elektronsko ABC-ploščico, ki jo je senzor odčital in vozniku, ki je imel na ploščici naloženega dovolj denarja, odprl zapornico.



Iz naše stare škode sem tedaj rad opazoval, koliko denarja si ljudje naložijo na ABC. Takrat so bili še tolarji in številke pri nekaterih lastnikih boljših vozil so bile res visoke.



Zamislil sem si, da si, če bi zadel božjasten znesek na loteriji, ne bi kupil novega avta ali hiše, kot to počnejo običajni (ne)srečneži s preveč denarja. Obdržal bi našo ljubo rjasto škodo, na ABC pa bi si naložil toliko tolarjev, da bi vsem za menoj na mitnici čeljust padla na volan, ko bi videli milijon tolarjev na zaslonu ob mojem avtomobilu.



Seveda je ta ideja požela zgražanje moje razumne žene in prijateljev.



Če mislite, da sem čudak, se spomnite, kako država porabi denar, ki ga nikoli ne bo videla. Pustimo domačo politiko, ta je bojda po zuj­fasto razumna. Raje se spomnimo revnih Makedoncev, ki so pred leti postavili velikanski kip Aleksandra Velikega v središču Skopja, slavolok zmage in kup antičnih kipov.



Vse to predvsem zato, da bi dražili velike sosede Grke, ki so se tedaj utapljali v finančnih težavah. Cena? Malenkost, več deset milijonov evrov.



Črnogorci so bolj skromni. Naročili so največjo zastavo v svoji zgodovini. Sto krat petdeset metrov velik kos blaga bo tehtal 700 kilogramov in stal 16.000 evrov. Državica, ki kleca pod milijardnim kitajskim posojilom za gradnjo avtoceste in roti Evropo za pomoč, bo megazastavo razvila na dan neodvisnosti, 15. maja. Če bodo bankrotirali, se bodo imeli vsaj s čim pokriti, ko jih bo zeblo.

