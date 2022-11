Ali so homeopatska zdravila primerna za starejše?

Kako delujejo homeopatska zdravila?

Homeopatija je alternativna oblika zdravljenja, ki ne zdravi na temelju postavljene klasične diagnoze. Pogosto se zgodi, da bolnike z enako diagnozo in na videz enako boleznijo zdravimo z različnimi homeopatskimi zdravili. Homeopat se odloči za zdravilo na podlagi posameznikovih individualnih simptomov. Bolnika obravnava celovito, saj poudarja pomen telesa, razuma in duha. Upošteva zakon podobnosti, da se podobno zdravi s podobnim. To pomeni, da za zdravljenje določenih bolezenskih simptomov uporabimo tisto zdravilo, ki povzroči pri zdravi osebi podobne simptome, kot so simptomi bolezni. Recimo, da nas piči čebela. Na mestu pika nastane topla rožnata oteklina. Olajšanje in zmanjšanje bolečine in otekline dosežemo s hladnimi obkladki. V homeopatiji bi pik žuželke, s podobnimi simptomi, zdravili z zdravilom Apis mellifica, ki ga izdelujemo iz čebele.

FOTO: osebni arhiv

Ali so homeopatska zdravila priporočljiva za starejše, ki zaradi kroničnih bolezni jemljejo običajna zdravila?

Priporočljiva so za vse starostne skupine, tudi za starejše, ki jemljejo običajna zdravila, saj se homeopatsko in konvencionalno zdravljenje dopolnjujeta. Prednost je, da pravilno izbrano zdravilo nima neželenih učinkov. Pri akutnih stanjih lahko s homeopatijo pozdravimo vrsto težav že v nekaj dneh, ne da bi posegali po klasičnih zdravilih.

Pri kakšnih težavah so še posebno učinkovita?

Uporaba homeopatije je danes zelo razširjena in učinkovita pri akutnih in kroničnih težavah. Pri kroničnih obolenjih je homeopatsko zdravljenje kompleksno, bolnika zdravi zdravnik homeopat. Za samozdravljenje pri akutnih zdravstvenih težavah, ko ni potrebna zdravniška pomoč, so homeopatska zdravila na voljo brez recepta v lekarnah. Terapevtska področja zdravljenja obsegajo širok nabor bolezenskih stanj, to so na primer vročina, gripa, prehladna obolenja (nahod, kašelj, boleče žrelo, bolečine v ušesih, težave s sinusi), alergije, piki žuželk, opekline, prebavne težave, zastrupitve, bolečine (v sklepih in mišicah, glavobol, zobobol …), podpora pri operacijah in poškodbah, težave v menopavzi, težave z očmi, na primer utrujene oči, konjunktivitis, ječmen …

Koliko homeopatskih zdravil je na voljo, ali jih lahko uporabniki dobijo tudi na recept?

V svetu je znanih več kot 3500 homeopatskih zdravil, pri nas je registriranih že okoli sto različnih. Homeopatsko zdravilo lahko na recept predpiše le zdravnik homeopat, to je strokovnjak s končano medicinsko fakulteto, brez zdravniške licence. V Sloveniji zdravnik ne more biti hkrati tudi zdravnik homeopat. Recept, ki ga predpiše zdravnik homeopat, je beli, to je samoplačniški, in ne gre v breme ZZZS. So pa homeopatska zdravila za samozdravljenje v lekarnah dostopna brez recepta. Izdaja jih magister farmacije z dodatnim znanjem iz homeopatije.

V kakšnih oblikah so na voljo in kako jih jemljemo?

Na voljo so homeopatska zdravila v tekoči (peroralne kapljice, kapljice za uho, kapljice za oči), trdni (kroglice, praški, tablete) in poltrdni obliki (mazila in kreme). Najpogosteje se uporabljajo saharozne kroglice. V Sloveniji imamo na trgu tudi homeopatsko kremo, peroralne kapljice in kapljice za uho. Odmerek homeopatskega zdravila je praviloma za vse starostne skupine pet kroglic. Kroglice odmerimo v plastičen pokrovček, nato jih raztopimo pod jezikom ali pa jih raztopimo v vodi in raztopino popijemo. Pogostost odmerjanja homeopatskega zdravila je odvisna predvsem od tega, ali zdravimo akutno ali kronično bolezen, in od potence uporabljenega zdravila.

Na kaj je treba paziti pri jemanju?

Homeopatska zdravila vzamemo vsaj pol ure pred jedjo ali po jedi in 15 minut pred jemanjem klasičnih zdravil oziroma po tem. Kroglic se ne dotikamo z rokami, ampak jih stresemo v plastičen pokrovček zdravila ali na žličko, ki naj bo lesena ali plastična, ne pa kovinska. Kroglic, ki jih stresemo iz stekleničke ali plastenke, ne smemo vrniti v embalažo. Ob zaužitju si ne umivamo zob, poleg tega se izogibamo kofeinu, mentolu in kamilici, ki izničijo ali oslabijo delovanje homeopatskega zdravila.