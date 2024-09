Čas je za drugačno obravnavo debelosti

V nadaljevanju preberite:

Debelost je diagnoza, ki s starostjo narašča. Voditi bi jo morali kot kronično bolezen, je epidemija današnjega časa in nalezljiv problem sodobne družbe. Povezana je s spektrom bolezenskih stanj, ki odpira vrata za druge kronične bolezni. Ljudje s čezmerno težo niso najbolj srečni. Vzroke zanjo pa je treba iskati tudi v družbi, ki podpira tako imenovano debelilno okolje – to med drugim dopušča, da je na prodajnih policah na voljo veliko več nezdravih prehranskih izdelkov kot zdravih.

Tako so ugotavljali strokovnjaki na 7. Simčičevem simpoziju na ljubljanski biotehniški fakulteti, v razpravi z naslovom Debelost kot izziv moderne družbe, ki so jo organizirali študenti zaključnega letnika magistrskega študijskega programa Prehrana. Med drugim so opozorili, da je naraščanje debelosti velik javnozdravstveni problem in zahteva celovit pristop k zdravljenju. Velikokrat se namreč zgodi, da shujševalne diete nimajo dolgoročnega učinka. Še toliko bolj je zato pomembna, celo ključna multidisciplinarna obravnava bolnika, pri čemer morajo tim sestavljati zdravnik, medicinska sestra, psiholog, dietetik in kineziolog. Sodelujoči v razpravi so izrazili pričakovanje, da bodo centre za krepitev zdravja, kjer delujejo timi, v katerih je tudi dietetik, in so trenutno vzpostavljeni v 30 zdravstvenih domovih po Sloveniji, imeli vsi zdravstveni domovi.

Debelost je dejavnik tveganja za več kot 300 bolezenskih stanj. Ljudje s čezmerno težo so več odsotni z dela in se hitreje upokojujejo. Bolj bi se morali zavedati vpliva debelilnega okolja, ki nas potiska v nezdrave izbire, k ultraprocesiranim hranilom in sedečemu življenjskemu slogu.