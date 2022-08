Digitalni boni med starejšimi izzvali slabo voljo

Več v nadaljevanju:

Devetnajst izvajalcev, ki so uspeli na razpisu za izobraževanje za dvig digitalnih kompetenc, ki so pogoj za pridobitev digitalnega bona za starejše od 55 let, je bilo v sredo, četrtek in petek zasutih s telefonskimi klici, elektronskimi sporočili in osebnimi obiski starejših, ki so se hoteli prijaviti na izobraževanje. Skoraj zagotovo med tistimi, ki se bodo udeležili izobraževanj, ne bo veliko digitalno nepismenih, ki ta znanja najbolj potrebujejo.