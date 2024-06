Vsak sedmi Evropejec išče diagnozo za svoje zdravstvene težave po spletu

V nadaljevanju preberite:

Vsak sedmi prebivalec Evrope išče diagnozo za svoje telesne ali duševne zdravstvene težave tudi po spletu. V Omri, ki je akronim za program Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (Omra), opozarjajo, da je to lahko koristna strategija za spoprijemanje s težavami, lahko pa človeka dodatno zmede, prestraši in zmanjša učinkovitost tega početja. Privede lahko do spletne hipohondrične motnje – kiberhondrije ali spletne hipohondrije.