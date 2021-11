Dolgotrajna oskrba med dvema ministrstvoma

V nadaljevanju preberite:

V organizacijah in društvih, ki se ukvarjajo s skrbjo za starejše in pri tem opažajo številne težave, so že velikokrat opozorili, da se je sedanja delitev skrbi za starejše med ministrstvo za delo in ministrstvo za zdravje pokazala za neučinkovito in slabo, saj se odgovornost prelaga z enega na drugega.

Kaže, da tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, za katerega je državni zbor nedavno izglasoval, da gre lahko v nadaljnjo obravnavo, ne bo rešil teh problemov. V SUS na primer opozarjajo, da jemlje sredstva Zpiza in ZZZS, torej jemlje pravice zavarovancem, ureditev in zagotovitev teh pravic pa v zakonu nista jasni.