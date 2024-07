V nadaljevanju preberite:

Dom starejših občanov Marijina­ hiša v nemškem Freiburgu je eden od najsodobnejših domov za starejše. 195 stanovalcev je razdeljenih v stanovanjske skupnosti, v katerih bivajo v enoposteljnih sobah s kopalnico, imajo vrsto dejavnosti in so vpeti v lokalno okolje. Velik poudarek namenjajo telovadbi in gibanju.