Ikarjev let proti popolnosti

Ivan Skubin preživlja življenje med naravo in umetnostjo. S partnerko Ivo živita na kmetiji, zaznamovani z oljkarstvom in keramiko, v kateri se ustvarjalno izraža, hkrati pa skrbi za preživetje dvesto let stare družinske kmetije tik ob italijanski meji na obronku Goriških brd. Danes 78-letni Ivan Skubin se z umetnostjo sicer spogleduje že od mladih nog, s keramiko pa se je srečal šele v zrelih letih in jo razvil do visokega umetniškega izraza, ki ga je potrdil tudi s članstvom v mednarodnem združenju umetnikov keramikov. Zadnje čase ga vse bolj privlači slikarstvo.