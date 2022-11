Kako potekajo zdravniški pregledi za podaljšanje vozniškega dovoljenja?

Ko dopolnijo 80 let, morajo vozniki in voznice opraviti zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Ali je v zadnjem času pregled strožji oziroma natančnejši, kot je bil včasih?

Skladno z zakonom o voznikih se veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša, ko voznik predloži zdravniško spričevalo, iz katerega je razvidna telesna in duševna zmožnost za vožnjo vozila določene kategorije. Za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti je od nekdaj treba opraviti temeljit klinični pregled, pregled zdravstvene kartoteke, vseh izvidov specialistov, pri katerih se oseba zdravi in niso starejši od treh mesecev, pregled ostrine vida in vida v mraku oziroma izvid in mnenje okulista, ki je preveril vse navedene funkcije vida, posnetek elektrokardiograma in pregled pri psihologu. Pri določenih nevroloških obolenj je treba opraviti tudi pregled pri pooblaščenem nevrologu. Zadnje čase ni bilo kakšnih dopolnitev vsebine pregleda. Občasno voznike napotimo v Center varne vožnje za oceno komentirane vožnje, kot dodatno pomoč pri oceni vožnje na terenu.

»S časovno in vsebinsko predpisanim obveznim zdravniškim pregledom za podaljšanje vozniškega dovoljenja ocenimo individualne posebnosti in zmožnosti voznikov za varno udeležbo v prometu,« pravi zdravnica Miljana Žitko Mastnak. FOTO: osebni arhiv

Kako poteka pregled, kaj vse vključuje in koliko stane?

Na pregled se vozniki naročijo po telefonu ali e-pošti. Dostaviti je treba zdravstveno kartoteko lečečega zdravnika, druge izvide preiskav, na primer pri okulistu, očala ali leče, ki jih uporabljajo, veljavni osebni dokument, do takrat veljavno vozniško dovoljenje. Ob prihodu v ambulanto medicine dela in prometa na določen termin se oseba identificira in izpolni standardiziran vprašalnik. Nato opravi klinični pregled pri zdravniku specialistu. Zdravnik pregleda dostavljeno dokumentacijo lečečega zdravnika in druge priložene izvide. Po kliničnem pregledu voznika napoti na testiranje vida in vida v mraku, oceni sluh. Napoti ga tudi na EKG, lahko pa voznik s seboj prinese nedavno posnet EKG, od svojega izbranega zdravnika.

Specialist pošlje voznika tudi k psihologu. Ta testira psihomotoriko, kot so reakcijski časi, stopnja natančnosti in razumevanje preprostih simbolnih navodil. Testira tudi kognitivne zmožnosti, kot so pozornost, spomin in koncentracija, ter vizualno-motorično koordinacijo, kot so grafomotorika, tremor in natančnost.

Ko voznik opravi vse navedene in potrebne preiskave, sledi zaključni pogovor z zdravnikom. Zdravnik poda oceno zmožnosti za vožnjo vozila na predpisanem obrazcu, tako imenovanem zdravniškem spričevalu. Voznik je lahko ocenjen kot zmožen za vožnjo, zmožen z omejitvami, začasno nezmožen ali trajno nezmožen. Na mnenje v spričevalu je v predpisanem roku vedno mogoče podati ugovor na drugostopenjsko komisijo za promet v okviru UKIMDPŠ v Ljubljani. Cena pregleda je določena v veljavnem ceniku zdravstvenega doma.

Ali so čakalne vrste ali vozniki pridejo hitro na vrsto?

Čaka se do dva tedna. Na postopek se je dobro začeti pripravljati mesec do dva pred potekom veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Zakaj je takšen pregled potreben oziroma pomemben?

Starost je druga polovica življenja. V tem obdobju oslabijo telesne moči in tudi umske sposobnosti. Za starejše ljudi je vožnja tudi sredstvo za vzdrževanje neodvisnosti. Voznik mora imeti take lastnosti in sposobnosti, da je varen zase in za druge udeležence v prometu. S časovno in vsebinsko predpisanim obveznim zdravniškim pregledom za podaljšanje vozniškega dovoljenja ocenimo individualne posebnosti in zmožnosti za varno udejstvovanje v prometu. Podamo časovno omejitev veljavnosti in druge omejitve, kot jih narekuje psihofizična zmožnost voznika ob pregledu, na primer omejitev na določeno razdaljo vožnje od doma, po znanih poteh, brez vožnje po avtocesti, brez vožnje v mraku …

Če starejši tega pregleda ne opravijo uspešno, ali ga lahko še enkrat ponavljajo?

Na izdanem spričevalu po izvedenem pregledu lahko označimo, da gre za začasno nezmožnost za določeno obdobje, in vozniku svetujemo, kaj naj v tistem obdobju uredi ali izboljša. Po preteku tega obdobja se prijavi na kontrolo. Zmožnost za vožnjo ocenjujemo ponovno.

Koliko starejših približno pregleda ne opravi in se zaradi tega odreče vozniškemu dovoljenju?

Mnogo 80-letnih voznikov ne pride na podaljšanje vozniškega dovoljenja. Med tistimi, ki se odločijo za pregled, pa jih približno tretjina pregleda ne opravi in so ocenjeni kot nezmožni za vožnjo.