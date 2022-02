Kakšne izkušnje imate na AMZS s starejšimi vozniki?

Starejši, torej ljudje nad 65 let, so zelo raznolika skupina tudi v prometu. Ali drži, da se zaradi slabšanja svojih sposobnosti (vid, sluh) zanašajo na svoje dolgoletne izkušnje?

Starejši vozniki oziroma starejši se pri vožnji pogosteje srečujejo z različnimi težavami kot mlajši. Bi pa poudaril, da se starejši vozniki, ob zavedanju slabšanja svojih sposobnosti, ki se nanašajo na slabši vid, sluh, motorično gibljivost in počasnejši odziv, zanašajo na svoje dolgoletne izkušnje in jih v veliki večini tudi uspešno uporabljajo, zato so lahko celo bolj varni voznik kot tisti, ki imajo vozniških izkušenj manj. Uspeva jim uporabiti več preudarnosti, bolj se zavedajo tveganja pri vožnji. Zato imajo v prometu pogosto večjo varnostno razdaljo, raje malo manjšo hitrost, prej in večkrat rahlo zavirajo, ob vključevanju v promet malo dlje počakajo, da je cesta res prosta, in podobno.

So pa zaradi tega bolj na očeh drugih in nemalokrat povzročajo negodovanje ali celo nestrpnost. Taki odzivi lahko sprožijo negativne odzive tudi pri njih, ne samo pri mlajših. Se pa srečujemo tudi s starejšimi vozniki, ki se svojih poslabšanih zmožnosti oziroma sposobnosti za vožnjo mogoče niti ne zavedajo ali pa jih zanikajo. V takih primerih imajo pomembno vlogo njihovi bližnji.

»Redko se zgodi, da starejšim udeležencem rečaja varne vožnje česa ne uspe usvojiti,« pravi Brane Legan. Foto: AMZS

Medgeneracijske razlike so včasih ovira, strpnost in razumevanje razlik ob pojavljanju težav starejših pa omogočajo iskanje in zagotavljanje ustrezne pomoči. Pri tem se lahko posvetujejo z družinskim zdravnikom, ki ima vpogled v zdravstveno in mentalno stanje starejšega, starejši pa se tega ne bi smeli braniti. Zdravniška stroka danes dobro obvladuje to področje, le zaupati ji je treba ter poiskati nasvete in pomoč.

Možnost je tudi, da družinski člani sami preverijo sposobnost vožnje starejšega svojca. V centru varne vožnje AMZS na Vranskem je to preverjanje mogoče na poligonu z obvladovanjem vozila tako v običajnih voznih razmerah kot z ustvarjanjem poslabšanih voznih razmer. Poleg tega ponujamo možnost preverjanja uspešnosti vožnje v vsakdanjem prometu v naši šoli vožnje, kjer vožnjo ocenjuje učitelj vožnje. Voznika usmerja v spoznavanju posebnosti različnih prometnih situacij, načinu obvladovanja in mu tako omogoča lažjo in varnejšo udeležbo v vsakdanjem prometu.

Kakšne izkušnje imate s starejšimi na tečajih na Vranskem?

V centru varne vožnje na Vranskem imamo s starejšimi že nekajletne izkušnje. Z njimi se srečujemo v naših rednih programih, ko se nekako pomešajo med druge udeležence tečajev. Taka udeležba je zanje pogosto pomirjujoča, saj se počutijo enakovredne. Po izkušnjah inštruktorjev varne vožnje AMZS starejši udeleženci programov varne vožnje pri usvajanju veščin vse spremljajo izredno natančno ter poskušajo izvesti naloge kar se da uspešno. Redko se zgodi, da jim česa ne uspe usvojiti, res pa je, da nekateri v to vložijo več truda, toda to se ne tako redko dogaja tudi drugim, mlajšim voznikom.

V centru varne vožnje na Vranskem imamo tudi posebno, starejšim namenjeno obliko usposabljanja, pri kateri je program časovno prilagojen – traja pet ur. V tem programu skušamo zajeti vsebine, ki jih najbolj potrebujejo, oziroma situacije, v katerih se srečujejo z največjimi izzivi. Vsebine zajemajo posebnosti pravil vožnje na avtocesti, pravil prednosti v križiščih in krožiščih ter delovanje elektronskih varnostnih sistemov v avtomobilu. V praktičnem delu se srečajo z osnovnimi veščinami varne vožnje. S programom lahko torej preizkusijo svoje sposobnosti obvladovanja avtomobila in hkrati usvojijo veščine varne vožnje, pri tem pa bodo spoznali tudi posebnosti svojega avtomobila.

Večina starejših udeležencev varne vožnje, ki jo AMZS organizira na Vrankem, je nad tečajem navdušenih. Foto: AMZS

Kakšni so odzivi starejših udeležencev?

Odziv vsakega starejšega voznika ali voznice je po zaključku tečaja varne vožnje izredno pozitiven. Če je ta izveden na pobudo bližnjih, so jim več kot hvaležni, še najbolj pa sami sebi, da so zbrali pogum in premagali predsodke, pogosto usmerjene v misel, kaj pa, če mi ne bo šlo. Tako spoznajo svoje zmožnosti, kar je pri mnogih podlaga za nadaljnje odločanje.

Glede na to, da se družba stara in bo starejših voznikov vedno več, kaj priporočate starejšim in vsem, ki se tem letom bližamo?

Vsak starejši, ki ima sposobnost preudarnosti, bo pravočasno prepoznal poslabšanje sposobnosti za vožnjo, s tem pa bo lahko naredil nadaljnje korake, ki mu lahko omogočijo podaljšanje želene in potrebne mobilnosti. Tisti, ki ne zmore te preudarnosti, pa lahko naleti na opažanja in morebitna opozorila drugih. Moj nasvet glede tega je, naj starejši takšnih opozoril ne zanemarijo oziroma naj ne bežijo pred dobronamernimi omembami, naj jih razumejo v svoje dobro. Menim, da je mnogokrat premalo zavedanja, da bodo prepuščeni sami sebi predvsem zaradi lastnega odklanjanja ustrezne pomoči. Ta je danes precej bolj in lažje dosegljiva, le poiskati jo je treba.