Kdor se ni osredotočil na razvoj, ga danes ni več

Andrej Lazar je poslovno žilico podedoval po prednikih; ded je izdelal prvi slovenski moped in imel v Gorici tovarno koles in otroških vozičkov, starši so postavili na noge tovarno Tribuna v Ljubljani. Ko jo je povojna oblast nacionalizirala, so se preselili na Kodeljevo, kjer živi še danes. Da bo ekonomist, je vedel že v srednji šoli, in vse do upokojitve je bil vodilni komercialist in menedžer v več podjetjih, vrhunec njegove kariere pa je bilo vodenje družbe Hella Saturnus v času, ko je ta dobila nemškega lastnika. Tudi v pokoju še, bolj od daleč, spremlja razvoj podjetja, ki je tudi po njegovi zaslugi uspešno vpeto v evropsko avtomobilsko industrijo.