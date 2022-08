Kovinostrugar, ki je izdelal ljubljansko župansko verigo

V nadaljevanju preberite:

Boris Belič je eden tistih, ki so jim nekoč s tujko rekli 'tausendkünstler', kar dobesedno pomeni tisočmojster. Najbolj se spozna na obdelavo kovin, a loti se marsičesa in niti v pokoju ne počiva. Pred kratkim je kupil Citroënov starodobnik diano furgon, da jo bo v celoti obnovil in predelal v miniavtodom. Toda iz njegove domače delavnice na Brezovici ne prihajajo le obnovljeni citroeni; v zgodnjih devetdesetih je izdelal tudi prvo župansko verigo v samostojni Sloveniji. Nadeli so jo prvemu poosamosvojitvenemu ljubljanskemu županu Jožetu Strgarju, ko je bil ta formalno še predsednik skupščine mesta Ljubljana.