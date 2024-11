Ljudje predolgo čakajo, čakajo v strahu

V nadaljevanju preberite:

Kot prostovoljec je bil aktiven v Slovenski filantropiji, sodeloval je pri humanitarnih aktivnostih za rehabilitacijo žrtev min v jugovzhodni Evropi, predvsem otrok. Enajst let je bil predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije, deset let predsednik uprave ustanove Z glavo na zabavo, bil je tudi podpredsednik Zveze tabornikov Slovenije. Trenutno je predsednik strokovnega sveta Zveze paraplegikov Slovenije, podpredsednik Društva uroloških bolnikov in član republiške komisije za medicinsko etiko. Je član Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Cirnik in ustanovni član Rotary kluba Ljubljana. Njegova neposredna izkušnja z rakom na prostati je bila izhodišče za ta pogovor.