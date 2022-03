Ljudje z demenco so v prvi vrsti – ljudje

V nadaljevanju preberite:

»Čeprav je demenca bolezen, pa so njene posledice predvsem socialne, saj prizadene človeka, ki zboli, in vse njegove bližnje,« pravi dr. Jana Mali s Fakultete za socialno delo o eni od posledic velikih sprememb, ki se dogajajo v hitro starajoči se družbi. Zato iščejo - tudi z raziskavo Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela - nove oblike pomoči za samostojno življenje ljudi z demenco v skupnosti.