Med deseto in šestnajsto uro se je dobro izogniti soncu

Visoke temperature pogosto povzročijo poslabšanje počutja starejših ljudi in so do jesenskih ohladitev pogosti razlog za resno poslabšanje njihovega zdravstvenega in funkcionalnega stanja, opozarjajo zdravniki. Najbolj ogroženi so ljudje, ki prejemajo zdravila za nižanje krvnega tlaka ali odvajanje vode oziroma morajo upoštevati omejitev vnosa tekočine.

»V zvezi z izpostavljenostjo vročini kot krhkejše in zato bolj ogrožene skupine opredeljujejo starejše od 70 let, še posebej tiste s pridruženimi boleznimi, otroke, tiste, ki so poklicno izpostavljeni atmosferskim vplivom. Mednje spadajo tudi nekatere skupine kroničnih bolnikov, ne glede na starost, predvsem bolniki s srčno-žilnimi boleznimi, boleznimi dihal, nekaterimi kožnimi boleznimi, nosečnice, posamezniki s čezmerno telesno težo in debelostjo itd.,« pravi primarijka doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., iz Zdravstvenega doma Ljubljana Vič.

Poleti se ob visokih temperaturah soočamo še z več drugimi sočasnimi izzivi, kot so posledična dehidracija, direktni vpliv sončnih žarkov, večja izpostavljenost pikom žuželk in podobnim. Visoka temperatura povzroča največ težav. »Telo se običajno samo ohlaja s potenjem, kadar pa so temperature previsoke, tega ni več sposobno, zato tudi potenje ne pomaga več. Takrat lahko pride do vročinskih krčev, toplotne izčrpanosti, dehidracije in celo do vročinskega udara,« razlaga zdravnica.

Gregor Veninšek, dr. med., vodja Centra za geriatrično medicino Interne klinike, in doc. dr. Hugon Možina, dr. med., vodja Internistične prve pomoči Interne klinike UKC Ljubljana, pa opozarjata, da so v poletni vročini izjemno ogroženi onemogli stari ljudje, ki so pri zagotavljanju termalnega ugodja in vnosa tekočine odvisni od drugih: »Ne pozabimo večkrat preveriti počutja starejših, ki sicer živijo sami.«