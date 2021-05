Medicinske sestre podpirajo tri vogale v zdravstvu

Da medicinskih sester močno primanjkuje, delajo v slabih pogojih in so podplačane, je veljalo že dolgo pred izbruhom epidemije zaradi koronavirusa. Nova epidemija pa jih je postavila v prve bojne vrste. Mednarodni svet medicinskih sester do 13. marca poroča o 3000 žrtvah med njimi. Kdaj, če ne zdaj, si bodo lahko izborile boljše pogoje dela, je bilo eno temeljnih vprašanj na 13. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, ob njihovem mednarodnem dnevu.Glas medicinskih sester – vizija za prihodnost zdravstva, je bilo letošnje geslo.Minister za zdravjeje izpostavil, da so medicinske sestre, bratje, babice in vsi ostali nepogrešljiv partner pri razvoju slovenskega zdravstva in so se med pandemijo izkazali z odgovornostjo, pozornostjo, kompetentnostjo: »Ste najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu in podpirate tri vogale slovenskega zdravstva. Bolničar-negovalec, zdravstveni tehnik, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica, pa tudi magister in doktor zdravstvene nege so poklici, za katere je potrebna prav posebna predanost in srčnost.«Med številnimi skupnimi izzivi je poleg že veljavnih poklicnih kompetenc in aktivnosti zdravstvene nege izpostavil oblikovanje novih standardov in normativov zdravstvene nege. Dejal je, da si z vodstvom zbornice prizadevajo hitro in operativno pripravljati te dokumente. Minister je poudaril, da je v prihodnjem obdobju potrebno postaviti in nadgraditi predvsem dolgotrajno oskrbo in paliativno oskrbo, pri izvajanju katerih bo zdravstvena nega ključna.