Na kaj naj bodo starejši pozorni pri nakupu mobilnega telefona?

Kako naj se starejši lotijo izbire mobilnega telefona?

Starejša oseba mora vsekakor biti aktivno udeležena pri odločitvi o izbiri telefona. To pomeni, da ga zanjo ne izberejo drugi, pa tudi sama se ne sme pustiti prepričati zgolj trženjskim sporočilom in visokoletečim obljubam prodajalcev, predvsem operaterjev. Nakup telefona naj bo premišljen, vedeti je treba, kaj želite z njim početi, in pred nakupom nujno preizkusiti njegovo funkcionalnost: od tipk, velikosti znakov na zaslonu, morda tudi glasnosti med pogovorom in podobno. Skratka, ni enega telefona za vse starejše, saj so njihove potrebe zelo različne.

Veliko jih ne mara tako imenovanih pametnih telefonov in raje ostajajo pri starejših modelih mobilnih telefonov, kaj jim svetujete?

To ni nič slabega, in če jim takšen način komunikacije ustreza, naj še naprej uporabljajo klasične telefone. Nobene potrebe ni, da bi prehajali na pametne, ki sicer predstavljajo večino ponudbe, če jim zadostuje osnovna komunikacija s klici, kratkimi in morda večpredstavnostnimi sporočili. Žal pa proizvajalci običajnim telefonom posvečajo zelo malo pozornosti, zato se lahko zgodi, da takšni modeli delujejo počasneje, kar je treba pred nakupom vsekakor preveriti. Za starejše in nevešče uporabnike je zelo pomembno, da je telefon dovolj odziven, saj jih sicer uporaba lahko zmede in se je izogibajo.

Na kaj naj bodo pozorni pri izbiri?

Starejši imajo pogosto določene težave, denimo s sluhom ali vidom, lahko tudi z motoriko. Ob izbiri telefona je na to treba biti pozoren in o težavah odkrito govoriti s prodajalcem. Na trgu so telefoni, ki imajo večje tipke in manj tipk, obstajajo tudi modeli, ki omogočajo nastavitev večje glasnosti med pogovorom, večina telefonov ponuja večjo velikost znakov na zaslonu. A pri tem je prav tako treba biti previden, saj mora biti na zaslonu tudi v tem primeru dovolj prostora, da je zapisano mogoče prebrati in se ne pojavlja preveč nerazumljivih okrajšav. Dobro je, če baterija zdrži čim dlje, oznaka za polnost baterije pa naj bo dobro vidna.

Na kaj naj še posebej pazijo pri nakupu starejših modelov?

Izbira običajnih telefonov je precej pičla, večinoma je omejena na preklopne modele, nekateri imajo tudi dobrodošel zunanji zaslon. Na njem je mogoče prebrati številko ali ime kličočega, tako da se lahko že takoj odločite, ali se boste odzvali ali ne. Prav tako so na tem zaslonu vidne ikone, ki kažejo, ali vas čaka sporočilo oziroma ste izpustili klic. Tipke pri preklopnih telefonih so poravnane z ohišjem, kar lahko povzroči težavo pri tipkanju, pred nakupom je treba preveriti, ali omogočajo dober odziv. Na trgu je tudi nekaj starejšim prirejenih telefonov, ki imajo večje tipke, predvsem pa kakšno posebno tipko, ki jo je mogoče prirediti tako, da z enim pritiskom sprožite klic na določeno številko, denimo sorodnika. Ta možnost lahko pride prav, če se zgodi nesreča ali nujno potrebujete pomoč. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije smo pred leti sicer že opozorili operaterje, naj povečajo ponudbo telefonov za starejše, a kakšnega posebnega učinka na trgu še nismo zaznali. Zato se za nakup obrnite tudi na specializirane prodajalce. Pa še to: če boste uporabljali preprost mobilni telefon, ni nobene potrebe, da plačujete za prenos podatkov, zato se pri operaterju pozanimajte, kakšen mobilni paket je najprimernejši.

Na kaj naj bodo pozorni pri pametnih telefonih?

Pametni telefoni so lahko dobrodošla rešitev za tiste, ki so vsaj malo vešči računalnikov, morda tudi uporabe tabličnih modelov. Njihova glavna prednost je stalna povezanost v internet, zato nujno potrebujete naročniški paket, ki ima vključenih dovolj podatkov, kar pomeni, da boste brez težav sprejemali in oddajali elektronsko pošto in brskali po spletnih straneh. Obenem boste na telefon lahko naložili vrsto aplikacij, pri čemer pa ne gre pretiravati. Odločajte se postopoma in za tiste, ki jih boste v vsakdanjem življenju najbolj potrebovali. Poleg aplikacij za družbena omrežja omenimo predvsem tiste za mobilno bančništvo, tudi sporočilne aplikacije so lahko v pomoč za komunikacijo z najbližjimi. Treba se je zavedati, da bo na zaslonu mrgolelo najrazličnejših sporočil in opomnikov. Nekaterih, ne pa vseh, se je sicer mogoče rešiti med nastavitvami, a to zahteva že kar dobro poznavanje operacijskega sistema.

Nasploh je treba biti pri pametnih telefonih nadvse pazljiv pri potrjevanju teh ali drugačnih možnosti. Če ne veste, kaj potrjujete, je bolje vse skupaj zavrniti, aplikacijo, ki vam je poslala zahtevo, pa preprosto izbrisati. Na trgu je tudi nekaj starejšim prilagojenih pametnih telefonov, ki so nekakšni hibridi, imajo večji zaslon, a še vedno fizično tipkovnico, hkrati je tudi uporabniški vmesnik prilagojen starejšim uporabnikom. Ti telefoni so dobra izbira za tiste, ki želijo vstopiti v svet pametnih telefonov ali pa imajo specifične težave, ki jih običajni pametni telefoni slabše rešujejo.