Najlepša avtobusna postaja je v Tomačevici

V nadaljevanju preberite:

Pred štirimi leti so vaščani na pobudo Adrijane Konjedič obnovili zapuščeno avtobusno postajo v Tomačevici na Krasu in jo spremenili v čitalnico, v kateri si ljudje izposojajo knjige ali pa med čakanjem na avtobus brskajo po revijalnem tisku. Potem je – tik pred in med izbruhom covida-19 – pomagala, da so tudi v dveh drugih bližnjih vaseh preuredili zanemarjeni avtobusni postaji v čitalnici, četrto čakalnico čitalnico bodo odprli v kratkem. Zdaj si ljubiteljica knjig iz Tomačevice prizadeva, da bi Komen postal prva občina v državi, ki bi nosila naziv knjigam prijazna občina.