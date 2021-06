Nastaja samooskrbna srebrna vas

V Novem in Starem Kotu, vaseh na obrobju Loškega Potoka in Slovenije, razvijajo novo obliko oskrbe starejših, ki so jo poimenovali samooskrbna srebrna vas. Vaščani že zdaj sodelujejo in pomagajo drug drugemu, ko kdo potrebuje prevoz, kosilo ob bolez­ni ali pluženje snega. Razmišljajo tudi o tem, kako bi lahko bila organizirana oskrba starejših­ v domačem okolju čez deset, petnajst let, ko bodo potrebovali še več pomoči.

Več v nadaljevanju.