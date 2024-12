Ne grem se več

V nadaljevanju preberite:

Mnoge akademske in strokovne osebnosti ugotavljajo, da so vzroki za samomor pri vsakem primeru nekoliko drugačni, da je vsak primer poseben, nanj v različnih kombinacijah vplivajo psiha, družina in okolje. In potem slutnja, da vsaj navidezna družbena panika, da je samomore treba preprečiti, naleti na prizadevanje, da bi tistim, ki si ne zmorejo sami vzeti življenja, pa bi si ga radi, morali pomagati. Lahko si zastavimo najmanj še dve vsaj delno provokativni vprašanji: Ali preprečujemo samomore mlajših zaradi potencialne družbene koristi in ali preprečujemo pomoč pri samomoru starejših zaradi vrojenega strahu pred smrtjo in vsega, kar je z njo povezano?

Dejavnikov tveganja za samomor je več. Rezervne rešitve so, vsak naj si ustvari svoj smisel. Samomor je intimno dejanje, okoliščine pa družbene, tudi če so videti osebne.