Neformalni oskrbovalci so žal še nevidni

V Evropi kar 80 odstotkov oskrbe onemoglih starejših, bolnih in invalidnih opravljajo družinski člani, sosedje, znanci. To so neformalni oskrbovalci, večinoma ženske. »Čeprav je to množica desetih do dvajsetih odstotkov prebivalstva, so za družbo in državo nevidni,« opozarja dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka. Skupaj s člani Evropskega združenja za neformalne oskrbovalce Eurocarers opozarja, da moramo to spremeniti, če želimo imeti sodobno dolgotrajno oskrbo.