Ni svetniškega sija v umiranju

Fotograf Matija Tomc, tudi prostovoljec pri slovenskem društvu Hospic, je zbral desetčlansko ekipo za pilotni projekt Soočanje s smrtjo, v katerem se lotevajo teme umiranja in smrti. Z umetniškim projektom, pri katerem fotografirajo umirajočega v zadnjem obdobju življenja in potem, ko je že mrtev, bi radi spodbudili razpravo o odnosu do smrti, umiranju in umrlih.