Občine odpirajo javni prostor ranljivim skupinam

»Samo en prostor imamo in tega si delimo vsi,« pravijo na Geodetskem inštitutu Slovenije, kjer so doslej 63 občin vključili v projekt, s katerim želijo v urbanih okoljih zagotoviti ustrezno dostopnost vseh javnih površin in s tem vključitev vseh, tudi oseb z oviranostmi in starejših. Roman Rener, vodja projekta, opomni: »Skoraj 45 odstotkov slovenskega prebivalstva se uvršča med ranljive skupine.«