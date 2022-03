Obleka ne more biti hkrati trenirka in kostim

V nadaljevanju preberite:

Mojca Beseničar, modna oblikovalka, ki je sama sešila zgolj eno obleko, in to za nalogo na ljubljanski srednji šoli za oblikovanje, ve, kako spraviti svoje kreacije v živ­ljenje. Kakšnih tisoč jih je, prešteto čez palec, ki jih je oživila. To je počela že v sedemdesetih letih med študijem na likovni akademiji in potem vse do pred­lanske koronske epidemije.