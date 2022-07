Plače so požar, ki ga je treba pogasiti takoj

V nadaljevanju preberite:

Pomanjkanje kadra in prenizke plače zaposlenih v domovih za starejše sta že dolgo hudi težavi, ki sta med seboj povezani. Veliko zaposlenih oskrbovalk in drugih delavk nima niti minimalne plače, ki trenutno znaša približno 1074 evrov bruto, in jim je razliko treba doplačati.

»Plače zdrav­stvenega kadra v domovih se ne razlikujejo bistveno od plač kad­ra v zdravstvenih ustanovah, po zadnjem lanskem novembrskem dvigu plač pa se je razmerje spremenilo v škodo zaposlenih v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih,« je povedala Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije. V zdravstvu so se plače zaposlenih zvišale za do šest plačnih raz­redov, medtem ko je bil v socialnem varstvu najvišji dvig za štiri plačne razrede.