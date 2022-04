»Domovi in negovalne bolnišnice niso primerljivi«

V domovih za starejše že dolgo opozarjajo, da cene zdravstvene nege, ki jim jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in jih vsako leto potrdi vlada v aneksu k splošnemu dogovoru, ne pokrivajo povprečnih stroškov, ki nastajajo pri njihovem delu, saj čedalje več stanovalcev potrebuje zahtevnejšo zdravstveno nego.

Trenutna cena, ki jo domovom plača ZZZS, za nego najmanj zahtevne prve kategorije znaša 11,39 evra, za nego druge kategorije 16,67 evra in za nego tretje kategorije 25,50 evra. V njej so že upoštevani dvigi plač zdravstvenega kadra.

SSZS: Plačilo nege manjše od potreb

Povprečne cene v posameznih domovih za starejše so odvisne od strukture zdravstvene nege oziroma zahtevnosti nege, ki jo potrebujejo stanovalci glede na njihovo zdravstveno stanje, in v povprečju znašajo od 19,66 evra do 25,50 evra na dan. Cena najzahtevnejše zdravstvene nege četrte kategorije je enaka za vse domove za starejše in znaša 80,57 evra na dan, je povedal Dam­jan Kos, vodja sektorja za informiranje in odnose z javnostmi na ZZZS.

Cena zdravstvene nege v negovalnih bolnišnicah je 128,32 evra na dan.

Povprečna cena v domovih za starejše je od 19,66 do 25,5 evra.

Odvisna je od zahtevnosti nege, ki jo potrebuje stanovalec.

V preteklih letih zneski, ki jih je domovom plačeval ZZZS za zdravstveno nego, nikoli niso pokrivali odhodkov, je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS). V letih 2015/2016 so imeli domovi na področju zdravstvenih storitev okoli šest milijonov več odhodkov kot prihodkov, v letu 2017/2018 je bilo te razlike že za približno 12 milijonov evrov.

V letu 2018 je veliko domov vložilo tožbe proti območnim enotam ZZZS zaradi premalo plačane zdravstvene nege, predvsem zaradi zasluženega dviga plač nekaterih zaposlenih v letu 2017, in so bili v njih tudi uspešni. V letu 2019 je bila razlika med prihodki in odhodki za zdravstveno nego približno osem milijonov, za leti 2020/2021 pa je to zaradi epidemije in dodatkov težko oceniti.

Damjan Kos z ZZZS dodaja, da je 55 javnih domov za starejše v letu 2021 po podatkih ministrstva za finance poslovalo s kumulativnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 7.585.257 evrov, pri čemer so le štirje od skupno 55 poslovali s primanjkljajem prihodkov nad odhodki.

ZZZS: Med domovi in bolnišnicami velike razlike

Zanimiv je podatek, da cena za zdravstveno nego in paliativno oskrbo v negovalnih bolnišnicah na samostojnem negovalnem oddelku trenutno znaša 128,32 evra na dan, če izvajalec nima samostojnega oddelka, pa 89,82 evra na dan. Na ZZZS pravijo, da primerjava cene zdravstvene nege v domovih za starejše ter cene zdravstvene nege in paliativne oskrbe v negovalni bolnišnici ni mogoča, ker da so med tema dvema vrstama ustanov velike razlike v vsebini dela, kadrih, opremi in stroških.

Infografika Dela

»Domovi za starejše niso namenjeni diagnostiki in zdravljen­ju njihovih stanovalcev, saj se zdravljenje po presoji osebnega ali napotnega zdravnika opravi v ambulantah, bolnišnicah, zdraviliščih, klinikah in inštitutih in ne v domovih. V ceno dneva oskrbe v negovalni bolnišnici so všteti vsi stroški osebja, zdravnika, medicinske sestre itd., stroški bolnišničnih zdravil in drugi materialni stroški, stroški amortizacije zgradb, najdražje medicinske opreme in drugih osnovnih sredstev, vključno s stroški bivanja in prehrane bolnika v bolnišnici. Zadnja dva stroška stanovalec plača sam,« pojasnjuje Damjan Kos.

V sredstvih zdravstvene nege v domovih za starejše pa so vključene zgolj nekatere storitve zdravstvene nege, ki jih izvaja le medicinska sestra ali zdravstveni tehnik, ne pa tudi zdravnik, brez stroškov prehrane, bivanja, zdravil, plenic …, našteva Damjan Kos.

Po njegovih besedah bi za objektivno primerjavo k ceni zdravstvene nege v domovih morali prišteti vsaj še stroške socialne nege, bivanja in prehrane, nezdravstvenega osebja, pa tudi stroške zdravil in medicinskih pripomočkov, denimo plenic, ki jih ZZZS v primeru domske oskrbe plača posebej na recept oziroma naročilnico. V primeru negovalne bolnišnice pa so že vključeni v ceno oskrbnega dne.