Brez medicinskih sester grozi razpad sistema

V nadaljevanju preberite:

Delovno okolje medicinskih sester je pri nas v primerjavi z drugimi evropskimi državami ocenjeno med najnižjimi, zaposleni v zdravstveni negi pa so močno obremenjeni. Več kot polovica medicinskih sester, ki delajo na internističnih in kirurških oddelkih v osmih splošnih bolnišnicah in obeh kliničnih centrih, razmišlja, da bi v naslednjem letu zamenjale službo.

Nezadovoljstvo povzročajo slabe delovne razmere, hudo pomanjkanje kadra, zaradi česar so izvajalci, ki so v sistemu, preobremenjeni, utrujeni in izgoreli, ter nekonkurenčno plačilo za izredno odgovorno delo. V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva (SZSVS) od vlade pričakujejo odpravo plačnih nesorazmerij.