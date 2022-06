Fizioterapevti se počutijo razvrednotene

»Fizioterapevti so ena večjih skupin zaposlenih, ki so zaman čakali na drugi krog pogajanj. Kot trenutno kaže, tudi nova vlada še ne razume, kako zelo pomembno je, da se razmerja v zdravstvenih timih nemudoma vzpostavijo tako, da se noben od poklicev ne bo počutil razvrednotenega,« je opozorila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) Irena Ilešič Čujovič.

Spomnila je, da so lani jeseni v prvem delu pogajanj med drugim predlagali dvig plač fizioterapevtom in delovnim terapevtom, pa je predlog žal naletel na gluha ušesa.

Prezrti v sistemu zdravstva

Delo fizioterapevta je izredno pomembno pri obravnavi pacientov, a je v zdravstvenem sistemu in splošni javnosti prevečkrat prezrto, tudi pri pogajanjih za boljše ovrednotenje njihovega dela. »Posledica tega je resna bojazen, da bo v Sloveniji tudi poklic fizioterapevta postal deficitaren. Ne smemo si zatiskati oči, da mladi v tem poklicu ne bodo iskali boljših delovnih razmer in višje plače v tujini. Že zdaj jih veliko dela v avstrijskih zdravstvenih ustanovah. To je dejstvo. S tem seveda siromašimo slovenski zdravstveni sistem in oskrbo slovenskega pacienta,« pravi Čujovičeva.

Diplomirana fizioterapevta Mojca Lipnik in Evgen Šoštarič ter Maja Povše, višja fizioterapevtka in univ. dipl. ped., so poudarili, da je ta poklic kljub veliki zaželenosti eden napornejših v zdravstvu, saj od terapevta zahteva dobro psihofizično pripravljenost, visoko raven strokovne usposobljenosti in dobre komunikacijske veščine: »Fizioterapevt mora znati pacienta ne le rehabilitirati, temveč tudi motivirati na poti okrevanja, ki je lahko dolgotrajna in zelo naporna. Imeti mora veliko empatije, biti potrpežljiv in prilagodljiv.«

»Fizioterapevti od politikov pričakujemo in si za paciente želimo predvsem, da bi skrajšali čakalne vrste, omogočili takojšnjo rehabilitacijo po poškodbi oziroma bolezni ter zagotovili pacientom in drugim uporabnikom dovolj terapij.«

Zaradi podpisanega aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, pri čemer niso bili deležni dviga plač, in zaradi neupoštevanja dogovora o nadaljevanju pogajanj, na katerih bi morali januarja letos obravnavati tudi njihove plače, se počutijo razvrednotene.

Ugotavljajo, da jih cenijo le pacienti, ki se brez njihove pomoči ne bi mogli vrniti v domače in delovno okolje. Ob obstoječih kadrovskih normativih pa je marsikomu fizioterapevt težko dostopen, čakalne vrste neprimerno dolge, delo fizioterapevta pa zaradi kompleksnih bolezenskih stanj iz leta v leto bolj zahtevno.

Ključni pri rehabilitaciji pacienta

Opozorili so, da so za kakovostno in uspešno delo fizioterapevta potrebna številna dodatna podiplomska, zahtevna usposabljanja, ki si jih fizioterapevti plačujejo sami, saj ta znanja doprinesejo k kakovostnejši in hitrejši rehabilitaciji pacienta. Ta lastni vložek k boljši kakovosti dela pa jim ni povrnjen, saj je njihovo delo slabo plačano. V mandatu prejšnje vlade, ki je povišala plače mnogim zdravstvenim delavcem in s tem prepoznala doprinos in zahtevnost določenih zdravstvenih poklicev, fizioterapevti niso bili deležni dvigov plač, so opozorili.

Opozorili so, da je fizioterapevt eden ključnih kadrov pri rehabilitaciji pacienta, ki ljudem pomaga k izboljšanju gibanja, zmanjševanju bolečin in skupaj z delovnim terapevtom usposablja ljudi za samostojno življenje.

»Fizioterapevti od politikov pričakujemo in si za paciente želimo predvsem, da bi skrajšali čakalne vrste, omogočili takojšnjo rehabilitacijo po poškodbi oziroma bolezni ter zagotovili pacientom in drugim uporabnikom dovolj terapij. Ker cenimo svoj poklic, svoje znanje in strokovnost, pričakujemo odgovorno ravnanje nove vlade, zahtevamo ustrezno vrednotenje delovnega mesta fizioterapevta in odpravo nedopustnih nesorazmerij pri plačah primerljivih poklicev,« so še povedali.