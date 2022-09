Poklic prihodnosti: socialni gerontolog

V nadaljevanju preberite:

V visokošolskem zavodu Alma Mater Europaea – Evropskem centru Maribor že od študijskega leta 2011/2012 poteka bolonjski visokošolski triletni strokovni študij socialne gerontologije, ki ga je do zdaj končalo 94 študentov, od leta 2013/2014 tudi dvelet­ni bolonjski magistrski študij, ki ga je končalo 46 študentov, in od istega leta še triletni doktorski študij, končalo ga je 33 študentov. Informacij o letoš­njem vpisu še ne morejo podati, ker še poteka, je pa za ta program vsako leto več zanimanja.

Možnosti za zaposlitev social­nega gerontologa je veliko. V podjetjih je lahko oblikovalec dela za starejše. Lahko je animator in vodja ustvarjalnih, umet­niških in zaposlitveno-animacijskih dejavnosti v domovih za starejše, v varstveno-delovnih centrih, posebnih varstvenih zavodih, v centrih za socialno delo, zdravstvenih domovih, splošnih in univerzitetnih bolnišnicah ter negovalnih bolnišnicah, v zdraviliščih in terapevtsko-rehabilitacijskih centrih.