Prodajni goljufi imajo zelo radi starejše

Podatkov o tem, koliko starejših nasede zavajanju prodajalcev, ki po telefonu ali osebno, od vrat do vrat, prodajajo vse mogoče, od zdravilnih odej in kamnov do prehranskih dodatkov, ni. Tako kot ni ocene, koliko denarja starejši izgubijo za večinoma popolnoma nekoristne, morda zavajajoče reči. Toda tudi če podležejo sladkim in razumevajočim ponudbam prodajalcev po telefonu ali tistim, ki jim potrkajo na vrata, je zakon na njihovi strani: blago lahko vrnejo in dobijo povrnjen denar.