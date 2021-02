Samo deset minut za kosilo stanovalcev

Zaradi pomanjkanja ustrezno izobraženih ljudi v domovih za starejše težje organizirajo delo, zaposleni so bolj obremenjeni in tudi stanovalci so obravnavani slabše. Valerija Lekič Poljšak, direktorica Doma starejših občanov Črnomelj, predstavi primer hranjenja nekoga, ki sam ne more jesti ali ima motnje požiranja. Po priporočenih standardih bi ga morali hraniti od 20 do 30 minut: »Tako pa mora pojesti v desetih minutah ali še hitreje.«