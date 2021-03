Smo kot družba dopustili gerontocid?

V nadaljevanju preberite:

Podatki o posledicah epidemije so po letu dni neizprosni: med 4113 ljudmi, ki so umrli med lanskim marcem in koncem letošnjega februarja zaradi covida-19, jih je bilo kar 3886 starejših od 65 let. Če upoštevamo, da je to skoraj 95 odstotkov vseh umrlih, je na mestu vprašanje, ali smo bili priča gerontocidu, načrtnemu ubijanju starejših ali prepuščanju starejših na milost in nemilost smrti.