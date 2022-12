Sodobna dolgotrajna oskrba je naš izpit iz solidarnosti

V nadaljevanju preberite:

Različni sogovorniki tokrat razmišljajo o tem, kaj pomembnega se je v minulem letu dogajalo na področju starejših in kaj pričakujejo, da se bo v letu, ki je pred nami. Kje so največji izzivi – od pomanjkanja kadrov v socialni oskrbi do nizkih pokojnin – in kaj vse bi morali narediti v Sloveniji, eni tistih evropskih držav, ki se najhitreje starajo.