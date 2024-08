Soseske zgrajene za mlade, zdaj v njih živijo tudi starejši

V nadaljevanju preberite:

Več kot polovica celotnega stanovanjskega fonda v Sloveniji so stanovanjske soseske, ki so bile zgrajene med letoma 1945 in 1991. Ker so bile zasnovane za mlajše ljudi, je vprašanje, kako primerne so za bivanje starejših. Raziskava Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah se ukvarja s to temo: kako življenje v teh soseskah ocenjujejo starejši prebivalci – kje vidijo prednosti in pomanjkljivosti – in kako ta javni prostor urediti, da bo prilagojen starejšim od 65 let.