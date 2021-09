Srebrna leta v pristnem stiku z naravo

V nadaljevanju preberite:

Med epidemijo covida-19 je pritisk na sprejem v domove za starejše nekoliko popustil, a ne zato, ker bi manj ljudi iskalo sprejemljivo rešitev za oskrbo, ampak zaradi nelagodja ob začetnem pohodu virusa na te ustanove. Zato je toliko bolj dragocena zamisel o preživljanju srebrnih, a še vedno aktivnih let na kmetijah, v osrčju narave.



Projekt, ki ga financirata evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in državni proračun, se kot pilotni izvaja že drugo leto, koordinira ga družba Deos skupaj s projektnimi partnerji. O prvih izkušnjah in nadaljnjih načrtih smo se pogovarjali z direktorjem Deosa Miho Kranjcem in tremi ponudniki nastanitev na kmetijah.